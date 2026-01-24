Porta Sant’Andrea | giovedì 29 gennaio l’assemblea ordinaria dei soci

Il Quartiere di Porta Sant’Andrea ha convocato l’assemblea ordinaria dei soci, prevista per giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 20. L’incontro si svolgerà presso la sede del quartiere ad Arezzo, con l’obiettivo di discutere e approvare le attività e le decisioni di competenza associativa. La partecipazione dei soci è importante per garantire il regolare svolgimento delle attività e il rispetto delle norme statutarie.

Arezzo, 24 gennaio 2026 – Il Consiglio direttivo del Quartiere di Porta Sant'Andrea ha convocato l' Assemblea ordinaria dei soci per il giorno giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 20.30 in prima convocazione e alle ore 21.15 in seconda convocazione, presso la sede del Quartiere in via delle Gagliarde n° 2 ad Arezzo. All'ordine del giorn o sottoposto ai soci è prevista l'approvazione della relazione morale del Consiglio direttivo 2025, l'approvazione della relazione finanziaria e bilancio anno 2025, l'approvazione della relazione del Collegio dei Sindaci, la determinazione della quota sociale anno 2026 e le varie ed eventuali.

