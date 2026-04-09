Autobus nel caos | Sciopero illegittimo l’azienda attacca e sale la tensione

A Udine, il trasporto pubblico potrebbe subire disagi nel pomeriggio di lunedì 13 aprile a causa di uno sciopero di quattro ore indetto dall’Associazione Sindacale Indipendente – Arriva Udine. L’azienda che gestisce il servizio ha definito lo sciopero illegittimo e ha criticato l’azione sindacale, evidenziando possibili rallentamenti e cancellazioni di autobus urbani ed extraurbani. La situazione ha generato tensione tra le parti coinvolte.