In Sicilia la scia delle dimissioni di Santanché e Delmastro | sale la tensione nel centrodestra

In Sicilia, si registra un incremento di tensione nel centrodestra in seguito alle dimissioni del ministro del Turismo, della sottosegretaria alla Giustizia e del capo di gabinetto del medesimo ministero. Le dimissioni sono state annunciate nelle ultime ore e coinvolgono tre figure di rilievo del governo. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di instabilità politica nel governo nazionale.

Luca Sbardella, commissario di FdI nell'Isola: "Applicheremo lo stesso criterio che ci verrà indicato dal partito nazionale". In bilico Galvagno e Amata. All'attacco i leader del campo progressista Arriva in Sicilia l'effetto delle dimissioni del ministro del Turismo Daniela Santanché, del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di gabinetto dello stesso ministero, Giusi Bartolozzi. E sale la tensione in tutta la maggioranza alla Regione, anche per l'attacco di Marco Falcone alla dirigenza di Forza Italia nell'Isola. Le parole di Luca Sbardella hanno dato uno scossone. Alla Tgr Rai Sicilia il commissario di Fratelli d'Italia nell'Isola ha preannunciato che "sulle questioni giudiziarie applicheremo in Sicilia lo stesso criterio che ci verrà indicato dal partito nazionale". 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - In Sicilia la scia delle dimissioni di Santanché e Delmastro: sale la tensione nel centrodestra Articoli correlati Leggi anche: Meloni chiede le dimissioni di Santanchè: tensione nel governo e maggioranza in difficoltà Leggi anche: Meloni, pressing per dimissioni di Santanchè. Lasciano Delmastro e Bartolozzi Contenuti e approfondimenti su In Sicilia la scia delle dimissioni di... Discussioni sull' argomento Camionista denunciato in Sicilia per incidente sull’A20; Mediterraneo, 71 naufraghi bloccati sulla piattaforma Miskar; Scia di intimidazioni alla Rap, auto incendiate e pneumatici tagliati a dipendenti dell'azienda; Cadi Antincendi Futura, ultima spinta playoff: sfida insidiosa contro Melilli al Palattinà · ilreggino.it. Allerta Meteo Sicilia: domani piogge, venti di burrasca e mareggiate - facebook.com facebook I viaggi fuori dalla Sicilia per curarsi. La storia di Alessandra nel servizio di Marcello Longo x.com