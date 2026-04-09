Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in prossimità di una curva pericolosa. Un'auto, dopo aver urtato un furgone, è volata giù in un burrone per circa 15 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.

Tempo di lettura: 2 minuti Quattro persone sono rimaste ferite a causa di un incidente stradale. Le persone erano in un’auto che è finita oltre un muro di contenimento, precipitando per un tratto stimato tra i dieci e i quindici metri nell’area del parco di Punta Capitello, nel territorio di Montecorice, nel Cilento. L’incidente si è verificato in una zona particolarmente scoscesa, rendendo immediatamente necessario un intervento massiccio dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Vista la complessità dell’area e la gravità delle condizioni dei feriti, sono stati attivati anche due elicotteri di elisoccorso, con base operativa allestita ad Agropoli per coordinare le operazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Auto vola giù nel burrone per 15 metri: quattro feriti e paura dopo l’impatto con un furgone

Incidente a Montecorice, auto con a bordo 4 persone precipita in un burrone: ci sono feritiL'incidente si è verificato nella mattinata odierna nella cittadina del Cilento, in provincia di Salerno.

Leggi anche: Paura per un pedone investito vicino al cimitero, sbalzato sul cofano dopo l'impatto con l'auto

Temi più discussi: Auto vola giù dal ponte e finisce nel torrente dopo incidente: conducente salvato dai vigili del fuoco; Incidente a Beinasco, auto vola giù dal ponte e finisce nel torrente Sangone: un ferito | Le immagini; Auto vola giù dal ponte sulla SS73: grave una donna di 71 anni; Vola giù dal motorino e finisce nella scarpata, soccorso dal Drago Vvf e portato al San Martino in codice rosso -.

L'incidente poco distante da luogo dove morirono due fidanzatini lo scorso marzoNello scontro sono rimasti coinvolti una Renault Scenic e un furgone Nissan. Ad avere la peggio sono stati i quattro occupanti dell’autovettura, che hanno riportato politraumi e sono stati trasportati ... lostrillone.tv

Auto vola giù dal ponte e finisce nel torrente dopo incidente: conducente salvato dai vigili del fuocoI soccorritori hanno lavorato in sinergia per raggiungere il veicolo nel greto del torrente. Il conducente, rimasto intrappolato nell'abitacolo dopo il volo dal ponte, è stato estratto in sicurezza ... milanotoday.it

Auto elettriche boom in Italia: vola la Leapmotor T03, Tesla incalzata - facebook.com facebook

Auto elettriche boom in Italia: vola la Leapmotor T03, Tesla incalzata x.com