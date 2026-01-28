Paura per un pedone investito vicino al cimitero sbalzato sul cofano dopo l' impatto con l' auto

Un pedone è stato investito questa mattina in via Premilcuore, vicino al cimitero di Santa Giustina. L’uomo è stato sbalzato sul cofano dell’auto dopo l’impatto e ora si trova in ospedale. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori, che hanno portato il ferito via in codice rosso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre vengono ricostruiti i dettagli dell’incidente.

Un uomo è stato urtato da una Volkswagen T-Roc e sbalzato sul cofano. Trasferito prima all’Infermi e poi al Bufalini di Cesena Paura per un pedone, rimasto coinvolto nella mattinata di mercoledì (28 gennaio) in un incidente stradale avvenuto in via Premilcuore, poco distante dal cimitero di Santa Giustina. Attorno alle 7,45, un'autovettura Volkswagen T-Roc, condotta da un uomo residente a Rimini (classe 1975), stava percorrendo la via Emilia in direzione Rimini-Santa Giustina quando giunto all'altezza di via Premilcuore ha svoltato a sinistra per immettersi nella strada laterale. Durante la manovra di svolta, il conducente si è trovato improvvisamente di fronte un pedone che stava attraversando la carreggiata, impattandolo con la parte anteriore del veicolo.🔗 Leggi su Riminitoday.it

