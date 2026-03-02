Follia a Villaricca si schianta alla rotonda | una volta salvato tenta di rubare auto e viene pestato

Sabato sera tra Mugnano e Villaricca si sono vissuti momenti di tensione quando un uomo, in stato di alterazione, ha causato un incidente e si è schiantato alla rotonda. Dopo essere stato soccorso, ha tentato di rubare l’auto di uno dei soccorritori, venendo poi aggredito e pestato da altre persone presenti. La scena si è conclusa con soccorsi e interventi delle forze dell’ordine.

Momenti di paura sabato sera tra Mugnano e Villaricca. Un uomo, in evidente stato di alterazione, a bordo di una Fiat Panda, dopo aver fatto un incidente, avrebbe tentato di rubare l'auto di uno dei soccorritori. A documentare l'episodio è un filmato apparso sui social. In circostanze da chiarire, il conducente dell'utilitaria avrebbe perso il controllo del mezzo ribaltandosi nei pressi della rotatoria della circumvallazione esterna, vicino al supermercato Lidl. Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare soccorso ed estrarre la vittima del sinistro dall'abitacolo. Tuttavia, subito dopo le operazioni di...