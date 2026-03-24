Dopo l’aggressione subita da un cinghiale a Sirolo ha sporto denuncia ai carabinieri di Numana Fabrizio Dubbini, un cittadino anconetano attaccato da un ungulato il 17 marzo scorso, attorno alle 22. Domenica ha raggiunto la caserma per depositare l’esposto nella speranza che le segnalazioni possano contribuire a un intervento definitivo per la presenza dei cinghiali nella zona che si trova tra via Sant’Antonio e via Vivaldi, dove si trova un’area di parcheggio e abitazioni a ridosso oltre che ad un parco giochi per bambini. Nella denuncia Dubbini ha sottolineato come da tempo ormai si è registrata una presenza sempre più frequente e numerosa di cinghiali all’interno del centro abitato di Sirolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Attaccato in strada da un cinghiale. Arriva la denuncia ai carabinieri

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