Auto della polizia locale incendiata a Saviano preso 42enne

A Saviano, il 10 gennaio scorso, un’auto della polizia locale è stata data alle fiamme. Le immagini di videosorveglianza hanno portato all’identificazione e all’arresto di un uomo di 42 anni, ora accusato di aver compiuto il gesto. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’episodio e sulle indagini che hanno portato all’arresto.

Un 42enne è accusato di aver incendiato un’auto della polizia locale a Saviano lo scorso 10 gennaio. Decisive le immagini di videosorveglianza. Sarebbe un 42enne l’autore dell’incendio di una vettura della polizia locale avvenuto lo scorso 10 gennaio a Saviano, in provincia di Napoli. I carabinieri hanno notificato all’uomo un divieto di dimora, disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura di Nola. Determinanti per l’identificazione sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’episodio. I filmati mostrerebbero un uomo arrivare sul posto, versare un liquido infiammabile sull’auto della polizia locale e appiccare il fuoco prima di allontanarsi rapidamente. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Auto della polizia locale incendiata a Saviano, preso 42enne Saviano, incendia auto della Polizia Locale: 42enne colpito da divieto di dimoraHa dato fuoco a un’auto della Polizia Locale parcheggiata nei pressi del comune a Saviano: per questo un 42enne è stato raggiunto da una misura... Va di notte alla sede del Comune e incendia auto della Polizia Locale con una tanica: preso a SavianoVa di notte alla sede del Comune di Saviano, nel Napoletano, e incendia un'auto della Polizia Locale in strada, distruggendola. Temi più discussi: Polizia Locale, operazione a largo raggio a Sampierdarena; Tentano il furto, poi nella fuga speronano un'auto della Polizia locale; Dal Comune di Portoferraio due nuove auto per la Polizia Locale; Auto della Polizia locale incendiata a Saviano, preso un 42enne. Auto della Polizia locale incendiata a Saviano, preso un 42enneSarebbe stato un 42enne, a cui i carabinieri hanno notificato in divieto di dimora emesso dal gip su richiesta della procura di Nola, a incendiare lo scorso 10 gennaio una vettura della polizia locale ... ansa.it Saviano, incendiò un'auto della polizia locale: fermato 42enneI carabinieri della stazione di Saviano hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di divieto di dimora nel Comune di residenza, a un 42enne che avrebbe incendiato una vettura della ... ilmattino.it #DeLaurentiis e la società di noleggio auto: nel garage aziendale 31 vetture di lusso Secondo il bilancio consolidato chiuso al 30 giugno 2025, il 90% dei ricavi deriva infatti dalle attività calcistiche: in particolare dal controllo della SSC Napoli e della SS - facebook.com facebook