Sinner-Auger Aliassime si vedrà in tv in chiaro? Orario Australian Open Opening Week canale streaming

L'incontro tra Sinner e Auger Aliassime nell'ambito dell'Australian Open verrà trasmesso in chiaro? Ecco le informazioni sull'orario, il canale e le opzioni di streaming della prima settimana del torneo. Venerdì 16 gennaio, alle ore 7, Jannik Sinner affronterà il canadese dopo la vittoria di Alcaraz contro De Minaur, in un match che sarà visibile su canali accessibili senza abbonamento.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz chiama, sconfiggendo nettamente l'australiano Alex de Minaur, Jannik Sinner proverà a rispondere domani, venerdì 16 gennaio, alle ore 7.00 italiane, contro il canadese Felix Auger-Aliassime, sempre nell'ambito dell' Opening Week degli Australian Open 2026 di tennis. Quella di domani sarà l'ultima esibizione di Jannik Sinner prima dell'esordio stagionale ufficiale, fissato per il primo torneo del Grand Slam: il match si giocherà alla Rod Laver Arena di Melbourne. L'azzurro ed il canadese si sono incontrati per sei volte in incontri ufficiali, ed il bilancio è di 4-2 per Sinner.

