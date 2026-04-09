A Livorno è stato ritrovato l’archivio di Atto Melani, scomparso da oltre un secolo. La scoperta è avvenuta grazie alla ricerca di Rita Monaldi, Francesco Sorti e della loro figlia Theodora Maria, che hanno individuato il materiale in una sede locale. L’archivio conteneva documenti e registrazioni legate alla storia dell’artista e compositore, rimasti nascosti per più di 120 anni.

Rita Monaldi, Francesco Sorti e la figlia Theodora Maria hanno individuato a Livorno l’archivio di Atto Melani, scomparso per 120 anni. Il materiale è riemerso all’interno dell’autografoteca Bastogi, presso la Biblioteca Labronica. L’abate Atto Melani, nato a Pistoia nel 1626 e scomparso a Parigi nel 1714, ha vissuto una vita tra musica, diplomazia e spionaggio. Ha operato come agente per i Medici, per Mazzarino e per il Re Sole, fungendo da emissario speciale nei conclavi e presso la corte del Papa. Il ritrovamento avviene in un momento simbolico: il 2026 segna i 400 anni dalla nascita del personaggio, occasione per le celebrazioni internazionali Atto400 tra Francia e Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atto Melani: riemerge a Livorno l’archivio sparito da 120 anni

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