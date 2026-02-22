Milano il sistema dei furti sui cadaveri | Dite ai parenti di uscire e svuotate i cassetti Così venivano svaligiate le case dei morti

Un gruppo di dipendenti comunali ha organizzato un sistema di furti sui cadaveri per trarre profitto, approfittando delle procedure di trasporto e sepoltura. La causa risiede in una rete di omertà che copriva le azioni illegali, tra cui il saccheggio di oggetti di valore lasciati nelle case dei defunti. Le operazioni avvenivano spesso sotto gli occhi di colleghi e familiari, che venivano istruiti a lasciare le stanze prima dei furti. La scoperta ha portato a un’indagine interna.

Un meccanismo cinico, rodato e protetto da un muro di omertà. Al Cimitero Maggiore di Milano e nelle stanze dell’obitorio civico, un gruppo di dipendenti comunali avrebbe trasformato il trasporto delle salme in un’occasione per fare cassa, depredando i morti di gioielli, fedi e contanti. Sette operai, di età compresa tra i 31 e i 60 anni, rischiano ora il processo: il pm Antonio Cristillo ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio per accuse che vanno dal furto alla ricettazione, fino al favoreggiamento. Le indagini della Polizia Locale descrivono un contesto degradato, segnato da un «clima di reticenza e omertà, che regna tra i dipendenti dell’obitorio civico». 🔗 Leggi su Open.online

Le indagini sui tre cadaveri di Montagnareale, sotto analisi i dati dei telefonini e le parole di parenti e amiciLe forze dell’ordine stanno indagando sui tre corpi trovati a Montagnareale.

Il Papa ai parenti dei morti di Crans Montana: "Commosso da una catastrofe così violenta"Il Papa ha espresso profonda tristezza per la tragedia di Crans-Montana, incontrando i familiari delle vittime.

