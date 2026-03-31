La tua prenotazione Booking non è stata confermata clicca questo link per inserire di nuovo i dati | la nuova truffa che intercetta le mail degli hotel e svuota le carte di credito

Una nuova truffa sta circolando attraverso email e messaggi di WhatsApp che fingono di essere comunicazioni ufficiali di Booking. In questi messaggi si informa l’utente che la prenotazione dell’albergo non è stata confermata e si invita a cliccare su un link per reinserire i dati della carta di credito. La truffa mira a intercettare le informazioni personali e bancarie delle vittime.

Prenoti un albergo su Booking, e quasi subito arriva un messaggio su WhatsApp: “La prenotazione non è stata confermata, clicca qui per reinserire i dati della carta”. Oppure: “Fai un bonifico per confermare”. Non è un errore dell’hotel né della piattaforma, ma l’ultima truffa che miete inconsapevoli vittime in Italia, racconta Repubblica: i criminali intercettano le prenotazioni quasi in tempo reale, contattando gli utenti, fingendo di essere la struttura e sottraendo soldi. A raccontarlo è un lettore del quotidiano, Michele G.: “Ho ricevuto poche ore fa un messaggio proveniente da un numero con prefisso +91, con il mio nome, cognome, numero di telefono e i dettagli della prenotazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La tua prenotazione Booking non è stata confermata, clicca questo link per inserire di nuovo i dati ”: la nuova truffa che intercetta le mail degli hotel e svuota le carte di credito Articoli correlati La telefonata che svuota le carte da remoto: come funziona la nuova truffaLa telefonata che svuota le carte da remoto: come funziona la nuova truffa – Immaginate una chiamata che arriva nel momento sbagliato della giornata. “Rinnova ora la tua tessera sanitaria”: la nuova truffa via mail che mira al furto dei dati sensibili. Ecco come difendersiUna massiccia campagna di phishing simula la scadenza della Tessera Sanitaria per sottrarre dati sensibili tramite falsi portali istituzionali. Contenuti e approfondimenti su La tua prenotazione Booking non è stata... Discussioni sull' argomento Codici: Prenotazione cancellata a sorpresa, 2 mila euro di rimborso da Booking. Intercettano la prenotazione Booking per rubare soldi: la nuova truffa in ItaliaGli esperti e un lettore riferiscono di una nuova minaccia in corso. I criminali intercettano le prenotazioni e poi ci contattano su Whatsapp a nome di quella ... repubblica.it La tua prenotazione su Booking.com è stata cancellata: attenzione alla truffa delle vacanze online!La truffa delle vacanze online è un inganno che colpisce chi prenota le proprie vacanze tramite famosi Booking.com, uno dei più famosi siti di prenotazioni. Riconoscerla non è semplice, ma è ... greenme.it