Atp Montecarlo Musetti fuori a sorpresa! Avanti Vacherot in due set

Lorenzo Musetti è stato eliminato al secondo turno dell’ATP di Montecarlo, sorprendendo molti appassionati. La sua avversaria, Vacherot, ha conquistato la vittoria in due set, proseguendo il torneo. La sconfitta di Musetti ha avuto ripercussioni sul suo piazzamento nella classifica ATP. L’evento ha registrato anche un’altra partita conclusa con un risultato favorevole all’avversario, contribuendo a un bilancio complessivo non positivo per il tennis italiano in questa fase.

Lorenzo Musetti non riesce a riprendersi all’Atp di Montecarlo, anzi è fuori al secondo turno: va avanti Vacherot e ne risente il ranking L’Atp di Montecarlo ha portato in dote due risultati non proprio positivi per il tennis italiano nelle ultime ore. Oltre all’eliminazione di Flavio Cobolli, c’è anche il duro ko di Lorenzo Musetti. Dopo l’infortunio di inizio anno, le condizioni fisiche dell’azzurro non sono per niente vicine alle migliori e si è visto anche oggi. Tanti errori, pochi colpi di grandissima qualità e poca continuità: di tutto ciò ha approfittato Valentin Vacherot, che davanti al pubblico di casa, non si è fatto mancare un’eliminazione prestigiosa. 🔗 Leggi su Sportface.it LIVE Musetti-Vacherot 5-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il toscano salva un set pointCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11. LIVE Musetti-Vacherot 6-7 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: fasi iniziali del secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11. Temi più discussi: Montecarlo, il tabellone: Sinner dalla parte di Zverev. Musetti-Alcaraz l'altra semifinale?; Sorteggio tabellone Monte Carlo 2026: Sinner nel lato con Zverev, Musetti da quello di Alcaraz; ATP Monte Carlo 2026: Sinner e gli italiani in tabellone, dove vederlo in tv; Atp Montecarlo, attesa per Sinner: oggi sfida Humbert, gli italiani in campo. Musetti subito fuori a Monte Carlo: Vacherot vince in casa in 2 set. Out anche CobolliDopo il diabolico doppio bagel di Berrettini su Medvedev, i numeri 2 e 3 d’Italia abbandonano la scena del Country Club ... tuttosport.com ATP Montecarlo: Musetti crolla sul più bello, Vacherot lo sconfigge e vola agli ottaviTennis - Italiani | La sconfitta all'esordio costa cara a Lorenzo Musetti: oltre 600 punti persi nel ranking. Vacherot fa la storia e sfiderà Hurkacz agli ottavi ... ubitennis.com COBOLLI SALUTA MONTECARLO Match sottotono per il giovane italiano, che perde in due set contro il numero 91 del ranking ATP, Alexander Blockx. Ora il belga affronterà De Minaur per un posto ai quarti #Tennis #RolexMontecarlo #Cobolli x.com COBOLLI SALUTA MONTECARLO Match sottotono per il giovane italiano, che perde in due set contro il numero 91 del ranking ATP, Alexander Blockx. Ora il belga affronterà De Minaur per un posto ai quarti - facebook.com facebook