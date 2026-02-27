ATP Dubai 2026 Simone Bolelli ed Andrea Vavassori escono di scena in semifinale

Nel torneo ATP 500 di Dubai 2026, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati eliminati in semifinale dopo aver perso contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic con il punteggio di 7-6 (5) 6-3 in un’ora e 26 minuti di gioco. Gli azzurri si sono fermati prima della finale, dopo aver affrontato la coppia salvadoregna e croata.

Si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nell'ATP 500 di Dubai: gli azzurri vengono battuti dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic con lo score di 7-6 (5) 6-3 in un'ora e 26 minuti di gioco. In finale per loro ci sarà la vincente di CashGlasspool-HeliovaaraPatten. Nel primo set gli azzurri devono recriminare, in quanto nel secondo game si portano sullo 0-40, ma poi non sfruttano quattro palle break consecutive, con il deciding point che sorride ad Arevalo e Pavic, i quali si salvano al punto decisivo anche nell'ottavo gioco. Si va al tiebreak, dove gli azzurri si ritrovano subito sotto 0-4, ma hanno la forza di impattare sul 4-4.