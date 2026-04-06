Berrettini Vavassori agli ottavi a Montecarlo Ora due specialisti del doppio…

Matteo Berrettini e Andrea Vavassori sono approdati agli ottavi di finale nel torneo di Montecarlo, ottenendo la loro terza qualificazione insieme. La coppia ha conquistato almeno una vittoria nella fase iniziale della competizione e ora si prepara a sfidare i prossimi avversari nel giro di pochi incontri. Entrambi sono noti per le loro competenze nel doppio e questa partecipazione rappresenta un'ulteriore occasione per proseguire il cammino nel torneo.

Per Matteo Berrettini e Andrea Vavassori la terza occasione assieme si apre con almeno una partita vinta. I due avevano già giocato assieme nel 2021, e nella seconda delle due evenienze, incredibilmente, si erano trovati davanti Alex de Minaur e Norrie. Pertanto, il caso di vedere di nuovo tutti e quattro in campo, dal Queen’s a Montecarlo, è stato incredibile a dir poco. Se allora il duo australiano-britannico si era imposto per 6-3 6-4, questa volta è arrivato il successo al match tie-break per i due azzurri, che ora si ritroveranno ad affrontare la sfida di maggior peso assieme: Harri Heliovaara e Henry Patten. Se Vavassori con il finlandese e l’inglese, assieme a Simone Bolelli, ha avuto varie volte modo di confrontarsi, Berrettini mai lo ha fatto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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BERRETTINI E VAVASSORI, CHE COPPIA! Una vittoria al super tie-break che fa morale per una coppia che non giocava insieme da 5 anni e che curiosamente aveva giocato la sua ultima partita proprio contro gli avversari di oggi #RolexMontecarl facebook

#Tennis Al #RolexMonteCarloMasters Matteo #Berrettini e Andrea #Vavassori vincono l'esordio nel doppio contro l'australiano Alex de Minaur e il britannico Cameron Norrie per 6-4, 4-6, 10-4. Domani, agli ottavi, gli azzurri affronteranno il duo Heliovaara/P x.com