Alla competizione di salto con gli sci ai Mondiali junior a Lillehammer, la Slovenia si aggiudica la vittoria nella gara a squadre femminile. L’Italia si piazza tra le protagoniste, mostrando un buon rendimento. La gara vede protagoniste diverse nazioni, con le atlete che si sfidano su un percorso impegnativo. La giornata si conclude con l’affermazione della squadra slovena e la partecipazione positiva delle azzurre.

La Slovenia vince la gara a squadre femminile dei Mondiali junior di salto con gli sci in corso di svolgimento a Lillehammer. Arriva un successo molto netto da parte del quartetto composto da Taja Terbovsek, Ajda Kosnjek, Izadora Kopac e Maja Kovacic, che insieme raggiungono quota 955.2 dominando, nei fatti, l’intera competizione. Quello che accade dietro, però, ha dell’estremamente raro in questa disciplina. Dopo due serie e otto salti, infatti, c’è una parità totale al secondo posto. Con 919.5 punti a testa, infatti, si vanno a classificare Germania (Anna-Fay Scharfenberg, Emily Teubner, Megi Lou Schmidt e Julina Kriebich) e Austria (Sara Pokorny, Meghann Wadsak, Pie Stuetz e Luise Tristcher). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci: trionfo Slovenia ai Mondiali junior nella gara a squadre femminile. Bene l’Italia

LIVE Salto con gli sci, gara a squadre mista Olimpiadi in DIRETTA: è Norvegia contro Slovenia e GiapponeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:24 Ancora circa 20? e vi racconteremo la prima prova a squadre, quella mista, delle Olimpiadi di Milano...

Salto con gli sci, la Slovenia beffa il Giappone a Willingen in una pazza gara a squadre misteLe forti raffiche di vento hanno condizionato pesantemente lo svolgimento della prova a squadre miste che ha aperto il programma del weekend sul...

Una selezione di notizie su Salto con gli sci trionfo Slovenia ai....

Temi più discussi: Salto con gli sci; Stephan Embacher da dominatore, è tris iridato ai mondiali junior di Lillehammer davanti a Tomasiak e Colby; Goggia torna a vincere: trionfo nel Super G di Soldeu. Pirovano e Brignone in Top10; Sci di fondo - Oskar Kardin festeggia il trionfo alla Vasaloppet nonostante gli inconvenienti: Ho preso gli sci di riserva di Myhlback per proseguire.

Salto con gli sci: Prevc squalificato, ma trionfa in Coppa del MondoPrevc aveva dominato la competizione con un margine considerevole, ma i controlli tecnici hanno rivelato che i suoi sci superavano la lunghezza consentita in relazione al suo peso, contravvenendo alle ... it.blastingnews.com

Salto con gli sci: Domen Prevc squalificato a Lahti, ma vince la Coppa del Mondo! Raimund primo in FinlandiaConclusione sorprendente della giornata a Lahti, in Finlandia. Nella gara odierna dal trampolino grande, infatti, ci sono contemporaneamente l'amarezza, ... oasport.it

Scopri quanto #Jumpers - Un Salto tra gli Animali può essere fuori di testa! Ora al cinema. : https://www.jumpersfilm.it/ - facebook.com facebook

De Martino, un salto di carriera. Che si capisce poco: a «Stasera tutto è possibile» cast senza chimica, sembra un animatore x.com