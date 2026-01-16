Lanciano ospiterà il campionato nazionale assoluto di nuoto paralimpico invernale

A novembre, Lanciano ospiterà il Campionato nazionale assoluto di nuoto paralimpico, presso il Lanciano Sport Center. L’evento rappresenta un momento fondamentale per il panorama sportivo italiano, mettendo in evidenza le abilità e la determinazione degli atleti paralimpici. La competizione riunirà i migliori nuotatori del settore, contribuendo a promuovere inclusione e valorizzazione delle discipline paralimpiche nel nostro Paese.

Alla presentazione dell'evento sportivo hanno partecipato il presidente della Regione Marsilio e quello della Federazione Riccobello: a novembre 2026 in città arriveranno circa 200 atleti, in rappresentanza di oltre 70 società Sarà Lanciano, con le piscine del Lanciano Sport Center, ad ospitare a novembre prossimo il Campionato nazionale assoluto di nuoto paralimpico, uno degli appuntamenti più importanti del calendario sportivo italiano. L’evento è stato presentato ufficialmente questa mattina, 16 gennaio, nel corso di una conferenza stampa che ha sancito il ruolo della città frentana come epicentro delle attività natatorie. 🔗 Leggi su Today.it

