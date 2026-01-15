Sanzioni Rottamazione 2026 quali oneri cancella l’adesione alla definizione agevolata?

Con l’adesione alla Rottamazione 2026, i contribuenti possono beneficiare della cancellazione di sanzioni, interessi e altri oneri presenti nelle cartelle esattoriali. Questa definizione agevolata consente di semplificare il pagamento dei debiti fiscali, offrendo un’opportunità di regolarizzazione senza aggravio di costi aggiuntivi. È importante conoscere quali voci vengono effettivamente eliminate per valutare al meglio questa opportunità.

Con l’adesione alla Rottamazione quinquies del 2026, il risparmio per il contribuente si concretizza nell’eliminazione di diverse voci, consistenti in sanzioni, interessi e oneri vari, che solitamente appesantiscono le cartelle esattoriali. Anche la legge di Bilancio 2026 agevola chi ha debiti verso il Fisco, tenuto a corrispondere solo la quota capitale, ovvero l’imposta o il contributo inizialmente non versato. Risultano totalmente stralciate, pertanto, le sanzioni amministrative, gli interessi di mora e il cosiddetto aggio, cioè il compenso che spetta all’agente della riscossione per l’attività svolta. 🔗 Leggi su Lettera43.it

