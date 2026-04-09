Atalanta miniera d’oro Dea fabbrica di talenti

Il settore giovanile dell'Atalanta si conferma negli anni come una delle realtà più produttive nel panorama calcistico italiano. Negli ultimi dieci anni, il club ha generato un valore stimato di circa 300 milioni di euro grazie alla crescita e alla vendita di numerosi talenti cresciuti nel suo vivaio. Questa storia di successi si basa su un sistema che valorizza e sviluppa giovani calciatori, portando a trasferimenti e plusvalenze significative.

Talento dopo talento, il settore giovanile dell’ Atalanta, storico fiore all’occhiello del club nerazzurro, si conferma una miniera d’oro da quasi 300 milioni nell’ultimo decennio. Il Cies infatti (Centro Internazionale di Studi Sportivi) ha stilato la classifica della ‘produttività’ dei settori giovanili, ovvero i ricavi per le società professionistiche per le vendite dei calciatori che abbiano militato almeno tre anni nel vivaio tra i 15 e i 20 anni: la ‘Cantera’ atalantina si è piazzata al 14esimo posto, in una classifica che vede sul primo gradino del podio il Benfica, con 589 milioni di ricavi nell’ultimo decennio, seguito da Ajax con 454 e Chelsea con 442. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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