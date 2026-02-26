Atalanta fabbrica di esterni | ecco chi saranno i prossimi a decollare sulla fascia della Dea

Il vivaio dell'Atalanta ha sfornato alcuni dei prospetti più promettenti del panorama calcistico italiano e la specialità è sempre la stessa: terzini ed esterni. Il testimone dei già affermati Palestra, Ruggeri, Zappacosta, Zortea e Bernasconi sono pronti a raccoglierlo le promesse del futuro: Steffanoni, Marrone e Navarro i nomi da appuntarsi. L’Atalanta, fabbrica di terzini. Ieri capitan Gianpaolo Bellini, Marco Motta, i fratelli Cristian e Damiano Zenoni. Insieme, circa mille presenze in Serie A. L’altro ieri Andrea Conti, il bimbo d’oro venduto al Milan per 24 milioni. Dirà Gasp: “Mi ricorda il giovane Tardelli. Ha qualcosa in più”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Come giocherà l’Atalanta di Palladino, nessuna rivoluzione: esterni alti e il rilancio di ScamaccaRaffaele Palladino non rivoluzionerà l’assetto base dell’Atalanta ereditata da Gasperini e Juric. Il punto centrale sarà la mediana dove proverà ad esaltare le qualità sulle fasce. A Monza Palladino ... fanpage.it

