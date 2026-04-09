Il tecnico dell’Atalanta Primavera è stato squalificato per due giornate e non potrà guidare la squadra nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. La decisione riguarda la sua presenza durante la partita, che si svolgerà a breve. La squalifica viene comunicata ufficialmente e impedisce all’allenatore di essere in panchina in questa occasione. Nessuna altra informazione sui motivi della squalifica è stata resa nota.

Il tecnico dell’Atalanta Primavera, Giovanni Bosi, dovrà scontare una squalifica di due giornate che gli impedirà di dirigere la squadra durante la finale di Coppa Italia contro la Juventus. La decisione del Giudice Sportivo giunge dopo l’espulsione subita dal mister durante la semifinale vinta per 2-0 contro il Sassuolo, un episodio scaturito da contestazioni rivolte alla conduzione della gara. L’episodio si è verificato al ventesimo minuto del secondo tempo durante lo scontro con la squadra di Sassuolo. Secondo quanto emerso dai verbali ufficiali, l’assistente ha rilevato l’utilizzo di un linguaggio denigratorio e di espressioni blasfeme nei confronti del Direttore di gara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atalanta, colpo al mister: Bosi squalificato per la finale

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