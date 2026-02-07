Atalanta-Cremonese occasione per Pasalic | il centrocampista al posto di De Roon squalificato
Bergamo si prepara a un derby regionale che potrebbe riservare una sorpresa. Mario Pasalic, finora poco impiegato con Palladino, potrebbe partire dall'inizio al posto di De Roon, squalificato. Dopo due mesi, il centrocampista avrà l’occasione di rientrare in campo e dimostrare il suo valore, magari giocando tutta la partita. La sfida di lunedì pomeriggio alle 18,30 alla New Balance Arena si presenta come un banco di prova importante per lui.
Bergamo, 7 febbraio 2026 – Poco utilizzato finora nella gestione Palladino il jolly Mario Pasalic lunedì pomeriggio, nel derby regionale contro la Cremonese in programma alla New Balance Arena alle 18,30, potrebbe ritrovare un posto nell’undici iniziale e magari tornare a giocare 90 minuti come non gli succede da due mesi esatti. L’ultima sua partita completa, giocata dal primo all’ultimo minuto, risale allo scorso 9 novembre, nella disfatta casalinga contro il Sassuolo costata la panchina a Ivan Juric. Da allora per SuperMario sempre in panchina, tranne nella partita del primo turno di Coppa Italia contro il Genoa imbottito di riserve, quasi un’amichevole dall’esito scontato, terminata infatti per 4-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
