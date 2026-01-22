Roccella Summer Festival | arrivano i Pooh
Il Roccella Summer Festival 2026 ospiterà “Pooh 60 – La nostra storia – Estate”, un tour che celebra i 60 anni di carriera della band. L’evento si svolgerà in diverse location all’aperto, tra cui il Teatro al Castello di Roccella Jonica. Un’occasione per ascoltare dal vivo i classici di una delle band più amate della musica italiana, in un contesto suggestivo e ricco di storia.
Arriva anche nella programmazione 2026 del Roccella Summer Festival "Pooh 60 – La nostra storia – Estate", il tour estivo che porterà la grande celebrazione dei 60 anni di carriera della band nelle più suggestive location all'aperto, compresa quella al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc).
Al Lucca Summer Festival arrivano i Pooh. Un concerto per festeggiare i 60 anni di carrieraAl Lucca Summer Festival del 29 luglio, in piazza Napoleone, si esibiranno i Pooh per celebrare i loro 60 anni di attività.
Al Roccella Summer Fest arriva Fiorella MannoiaFiorella Mannoia protagonista del giro di boa del Roccella Summer Festival 2025 il 16 agosto alle 21:30. Al teatro al castello ci sarà una tappa del Fiorella Sinfonica-Live con orchestra, ... rainews.it
