Rigopiano tre condanne e cinque assoluzioni tra cui l’ex sindaco nell’appello bis | la sentenza dei giudici e la rabbia dei familiari

La Corte d’Appello di Perugia ha deciso oggi l’esito dell’appello bis sulla tragedia di Rigopiano. Dopo quasi otto ore di camera di consiglio, sono state pronunciate tre condanne e cinque assoluzioni, tra cui quella dell’ex sindaco. I familiari delle vittime hanno espresso tutta la loro rabbia, mentre la sentenza ha chiuso un capitolo importante di una vicenda che ancora fa discutere.

Si chiude con tre condanne, cinque assoluzioni e due prescrizioni l’appello bis per la tragedia di Rigopiano, pronunciata oggi – mercoledì 11 febbraio – dalla Corte d’Appello di Perugia dopo quasi otto ore di camera di consiglio. Gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci sono stati condannati a due anni per omicidio colposo plurimo, mentre l’ex sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, l’ex tecnico comunale Colangeli e i dirigenti regionali Giovani, Belmaggio e Primavera sono stati assolti. Le due prescrizioni, infine, riguardano gli ex dirigenti della provincia Di Blasio e D’Incecco.🔗 Leggi su Open.online

