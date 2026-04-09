Assalto alla Cgil nuove condanne a Roma | pene fino a 6 anni per devastazione

Il 9 aprile, il tribunale di Roma ha emesso cinque nuove condanne relative all’assalto alla sede della Cgil avvenuto durante la manifestazione ‘no green pass’ del 9 ottobre 2021. Le pene variano da cinque anni e quattro mesi fino a sei anni di reclusione. Le sentenze riguardano i responsabili dell’attacco che si sono verificati durante quell’evento. Le condanne sono state pronunciate nel procedimento giudiziario aperto per i fatti di ottobre 2021.

Assalto alla Cgil. Altre cinque condanne sono state emesse giovedì 9 aprile dal tribunale di Roma, con pene tra 6 anni e 5 anni e 4 mesi, per l’assalto alla sede della Cgil, avvenuto nel corso della manifestazione ‘no green pass’ del 9 ottobre del 2021. I giudici della settima sezione penale. 🔗 Leggi su Romatoday.it Assalto alla Cgil a Roma del 2021, condanne definitive per altri 5 neofascisti: quasi 30 anni di carcereAltri 5 militanti neofascisti condannati per devastazione nell’assalto alla sede della Cgil del 9 ottobre 2021, durante la manifestazione No Green... Leggi anche: Assalto alla CGIL, nuove condanne: la linea dura dei giudici Temi più discussi: Assalto alla Cgil, disposte altre cinque condanne; Comitato a difesa della Costituzione: Basta con le passeggiate neofasciste in città; Fiuggi - Arrivano sei nuovi agenti in commissariato; Scotto (Pd): Punito per aver fermato l'evento di CasaPound, la destra vuole i neofascisti in Parlamento. Assalto alla Cgil, nuove condanne a Roma: pene fino a 6 anni per devastazioneLo scorso 19 marzo erano diventate definitive le condanne per otto imputati che avevano optato per il rito abbreviato ... romatoday.it Assalto alla Cgil, nuove condanne a Roma: pene fino a sei anni per devastazioneAssalto alla Cgil, non si chiude il capitolo giudiziario legato ai disordini che, il 9 ottobre 2021, sconvolsero il centro della Capitale. Il Tribunale di Roma ha emesso oggi cinque nuove condanne nei ... msn.com Telesveva. . BARLETTA, ASSALTO AD UN DISTRIBUTORE SULLA SS16: UTILIZZATO ESPLOSIVO PER APRIRE LA CASSAFORTE – BARLETTA, INDAGATE DUE PERSONE DALLA GDF PER UNA FRODE FISCALE DA 1 MILIONE DI EURO – LA TRAGEDI - facebook.com facebook #Tg2000 - Banda del bancomat: altri 2 arresti per assalto sportello atm di Mascalucia #8aprile #Tv2000 #Mascalucia #Catania #Sicilia #BandaDelBancomat #ATM #Furti @tg2000it x.com