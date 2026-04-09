Assalto alla Cgil nuove condanne a Roma | pene fino a 6 anni per devastazione

Da romatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 aprile, il tribunale di Roma ha emesso cinque nuove condanne relative all’assalto alla sede della Cgil avvenuto durante la manifestazione ‘no green pass’ del 9 ottobre 2021. Le pene variano da cinque anni e quattro mesi fino a sei anni di reclusione. Le sentenze riguardano i responsabili dell’attacco che si sono verificati durante quell’evento. Le condanne sono state pronunciate nel procedimento giudiziario aperto per i fatti di ottobre 2021.

Assalto alla Cgil. Altre cinque condanne sono state emesse giovedì 9 aprile dal tribunale di Roma, con pene tra 6 anni e 5 anni e 4 mesi, per l’assalto alla sede della Cgil, avvenuto nel corso della manifestazione ‘no green pass’ del 9 ottobre del 2021. I giudici della settima sezione penale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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