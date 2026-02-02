Guardea ha un nuovo asilo nido | Investimento per le giovani generazioni e per la comunità

Questa mattina, a Guardea, è stato inaugurato un nuovo asilo per i bambini da zero a tre anni. L’edificio è stato realizzato grazie a un investimento di oltre un milione di euro, di cui 900 mila provenienti dal PNRR. Un passo importante per la comunità, che punta a offrire un servizio più efficiente per le famiglie e a sostenere le giovani generazioni.

La struttura scolastica è stata realizzata con un investimento da oltre 1,2 milioni di euro e potrà ospitare fino a 27 bambini anche dai comuni limitrofi. Gli altri progetti in cantiere Guardea ha il suo nuovo asilo nido per i bimbi da zero a tre anni, realizzato con un investimento complessivo di un milione e 245mila euro, 900mila dei quali provenienti dal Pnrr. L’avvio di oggi, 2 febbraio, della nuova struttura scolastica ha anticipato di oltre un mese l’inaugurazione ufficiale che era prevista inizialmente al 31 marzo, ma i lavori sono stati più veloci del preventivato, anche per dare risposte celeri alle numerose richieste provenienti dalle famiglie.🔗 Leggi su Ternitoday.it

