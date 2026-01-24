Morra De Sanctis opposizione chiede l’annullamento del bando per il nuovo asilo nido

A pochi giorni dalla scadenza del bando per i servizi tecnici relativi alla costruzione di un nuovo asilo nido in Contrada Santa Lucia, Morra De Sanctis si trova al centro di una contestazione formale promossa dall’opposizione, che chiede l’annullamento della procedura. La questione evidenzia tensioni e dubbi sulla regolarità dell’iter, mentre le decisioni future dipenderanno dalle valutazioni delle autorità competenti.

MORRA DE SANCTIS (AV) – A pochi giorni dalla scadenza del bando per l’affidamento dei servizi tecnici destinati alla costruzione di un nuovo asilo nido in Contrada Santa Lucia, a Morra De Sanctis si accende una contestazione formale.I consiglieri del gruppo Impegno e Responsabilità per Morra —.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

I sapori del Natale a Morra De Sanctis:Morra De Sanctis si appresta a vivere due giorni di festa con la seconda edizione di La Magia e i Sapori del Natale, un evento che trasforma il centro storico in un suggestivo scenario natalizio.

Leggi anche: Coldiretti Avellino, Morra de Sanctis ospita la 75esima Festa del Ringraziamento

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Hai salvato un nuovo articoloI risultati definitivi per le elezioni amministrative del 2024 nel Comune di Morra De Sanctis sono stati resi noti. Fiorella Caputo, con il supporto di Siamo Morra Libera, ha ottenuto il maggior ... corriere.it

Hai salvato un nuovo articoloI risultati definitivi per le elezioni regionali in Campania del 2025 nel Comune di Morra De Sanctis sono stati resi noti. Roberto Fico si posiziona in testa con il 68,55% dei voti, con il supporto di ... corriere.it

ABBONAMENTO CALCIO PESCOPAGANO - MORRA DE SANCTIS - POTENZA - 1955-1956 Un gioiellino storico - facebook.com facebook