Una nuova ambulanza per la Croce Rossa forlivese nel nome di Dino Amadori

Questa mattina è stata inaugurata a Forlì una nuova ambulanza della Croce Rossa, dedicata a Dino Amadori. L’evento ha visto la presentazione ufficiale del mezzo, che porterà soccorso nelle strade della Romagna. La cerimonia ha riunito volontari e cittadini, tutti pronti a ricordare il professore scomparso e il suo impegno nel servizio di emergenza.

Il nome di Dino Amadori continuerà a viaggiare sulle strade della Romagna per portare soccorso. Si è svolta oggi l'inaugurazione ufficiale della nuova ambulanza della Croce Rossa di Forlì intitolata al compianto professore. Un mezzo all'avanguardia per l'emergenza-urgenza, acquistato grazie ai fondi del Comitato e alle donazioni dei cittadini, che è stato tenuto a battesimo con un "cuore" in più: a bordo, infatti, anche un defibrillatore donato dal Forlì Football Club. ForlìToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Medici di base, cambia tutto: equipe, ambulatori aperti 12 ore e nuovi "Cau".🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Dino Amadori Forlì Un'ambulanza nel nome di Dino Amadori: Croce Rossa e Forlì Fc insieme nel ricordo del professore Un'ambulanza dedicata a Dino Amadori rappresenta un gesto di memoria e solidarietà. "Il volontariato è l’arma contro l’indifferenza": un Natale di valori condivisi tra l'associazione Dino Amadori e Croce Rossa La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Dino Amadori Forlì Argomenti discussi: La Croce Verde Saluzzo si rafforza: in arrivo una nuova ambulanza e due veicoli sociali; Solofra, una nuova ambulanza per il plesso Landolfi: la forza della solidarietà al servizio della sanità; Solidarietà in corsa: una nuova ambulanza per il plesso Landolfi di Solofra; Crowdfunding / Tutti insieme con la Croce Bianca di Leno: ultimi giorni!. Misericordia di Montaione, una raccolta fondi per la nuova ambulanzaLa Misericordia di Montaione avvia il percorso per l’acquisto di una nuova ambulanza, fondamentale per continuare a garantire servizi sicuri ed efficienti ... gonews.it Solofra, una nuova ambulanza per il plesso Landolfi: la forza della solidarietà al servizio della sanitàUn’autoambulanza moderna, attrezzata e pienamente operativa entra a disposizione del plesso Landolfi di Solofra, rafforzando in modo significativo i servizi sanitari dedicati alla comunità locale e il ... irpiniaoggi.it NEL 2025 LA CROCE ROSSA HA AIUTATO 800 PERSONE IN DIFFICOLTA' I numeri del report annuale del Comitato della Spezia. Leggi qui: https://gazzettadellaspezia.com/cronaca/item/172322-nel-2025-la-croce-rossa-ha-aiutato-800-persone-in-difficolta-e facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.