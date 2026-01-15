Vildoza e l’arresto non convalidato la solidarietà della Croce Rossa Bologna | Vicini alla nostra volontaria

La decisione del gip di Bologna di non convalidare l'arresto di Luca Vildoza e sua moglie, coinvolti in un episodio con la Croce Rossa, è stata accolta con rispetto. La Croce Rossa Bologna esprime solidarietà alla volontaria coinvolta e continuerà a seguire l'evolversi della vicenda, mantenendo un atteggiamento di vicinanza e attenzione alle persone coinvolte.

Bologna, 15 gennaio 2026 – La non convalida, da parte del gip di Bologna Alberto Ziroldi, dell'arresto del cestista della Virtus Bologna Luca Vildoza e di sua moglie Milica Tasic, arrestati dalla Polizia nella tarda serata dello scorso 15 ottobre con l'accusa di lesioni ai danni di un'operatrice di un'ambulanza della Croce Rossa, "è una decisione che rispettiamo, in attesa di conoscere le richieste che farà il pubblico ministero". Vildoza davanti al gip, il video dei difensori: "Siamo sereni, la verità verrà fuori" Secondo la denuncia presentata dalla volontaria, Vildoza e la moglie avrebbero manifestato atteggiamenti aggressivi nei confronti dei volontari.

