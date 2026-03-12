Un’opera d’arte bergamasca sul campo da basket di Nairobi

Una squadra di artisti bergamaschi ha portato un’opera d’arte sul campo da basket di Nairobi nell’ambito del progetto Street Art Ball. Il progetto include graffiti e le parole “Becoming Humans”, ispirate a Pinocchio, che saranno utilizzate dai giovani per affrontare temi di fragilità e forza. L’iniziativa mira a coinvolgere i ragazzi attraverso l’arte e lo sport.

L’IMPRESA. La Street Art Ball Project in Kenya: «Graffiti e le parole “Becoming Humans”ispirate a Pinocchio dove giocheranno i ragazzi per accogliere fragilità e forza insieme». Immaginate una distesa di cemento a Nairobi che smette di essere solo materia grigia per farsi racconto. Succede quando l’arte urbana incontra il rimbalzo di un pallone da basket, succede quando il talento italiano di Street Art Ball Project (Sab) decide di oltrepassare i confini nazionali per approdare in Kenya. La notizia non è solo la partecipazione alla Nairobi Design Week 2026, ma la realizzazione di un luogo – un playground artistico all’interno della scuola Still I Rise – dove la rigenerazione urbana si mescola all’educazione, grazie alla collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Nairobi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Un’opera d’arte bergamasca sul campo da basket di Nairobi Articoli correlati Opera d'arte rubata a Monselice 49 anni fa, rinvenuta nella bergamascaI carabinieri del nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia, in collaborazione con i colleghi del nucleo di Monza e con il... Lo stadio Dorico prende forma. Si intravede l’opera definitiva. Il campo da basket invece è pessimoIl progetto del nuovo stadio Dorico inizia (finalmente) a prendere forma, mentre l’attiguo campetto da basket resta immerso nel degrado. Tutti gli aggiornamenti su Un'opera d'arte bergamasca sul campo da... Discussioni sull' argomento INUA MAMA: Empowerment femminile sostenibile a Nairobi; L'opera d’arte urbana per l'inizio del Treviso Comic Book Festival, la centralina diventa pop: Un regalo per la città; La scuola keniana che insegna a parlare all'Africa; Gigi Miracol, ritratto di un uomo libero: al cinema l'ultimo docufilm di Dimitri Feltrin sul saltimbanco, poeta e vignaiolo trevigiano. Un’opera d’arte bergamasca sul campo da basket di NairobiImmaginate una distesa di cemento a Nairobi che smette di essere solo materia grigia per farsi racconto. Succede quando l’arte urbana incontra il rimbalzo di un pallone da basket, succede quando il ... ecodibergamo.it Kenya, alluvioni a Nairobi: 43 morti, l’allerta ignorata e il governatore sotto accusa #kenya #alluvione #vittime #nairobi - facebook.com facebook Alluvione-lampo a Nairobi: strade come fiumi e decine di vittime in Kenya x.com