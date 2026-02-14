Una recente scoperta rivela che l’attività fisica stimola il cervello, non solo i muscoli. La ricerca sostiene che allenarsi regolarmente attiva determinati neuroni, migliorando la capacità del corpo di resistere e rafforzarsi. Un esempio pratico di questa connessione si può osservare nelle persone che praticano sport, le quali mostrano anche benefici mentali evidenti.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Neuron e coordinato dall’Università della Pennsylvania, suggerisce che muoversi quotidianamente può avere effetti profondi non solo sul corpo, ma anche sulle funzioni cerebrali. I ricercatori, guidati da Nicholas Betley, hanno monitorato l’attività neurale nei topi mentre correvano su un tapis roulant. Hanno scoperto un gruppo di cellule situate nell’ipotalamo, chiamate neuroni del fattore steroidogenico 1, che si attivano durante l’esercizio e rimangono attive per almeno un’ora dopo la fine dell’attività fisica. Questi neuroni regolano il modo in cui il corpo utilizza l’energia, contribuendo a migliorare la resistenza e la capacità fisica. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - L’esercizio fisico influenza il cervello, non solo i muscoli

Avere muscoli forti non significa trascurare il cervello.

Il torneo di chess boxing, che unisce strategia e forza fisica, ha attirato l’attenzione di molti appassionati.

