Artrosi muoversi non è un rischio | è parte della cura

Con l’aumentare dell’età, l’artrosi si presenta come una delle patologie più comuni tra gli over 60, spesso causando dolore articolare, rigidità mattutina e problemi nei movimenti di tutti i giorni. La condizione colpisce molte persone e può influenzare significativamente le attività quotidiane. Nonostante i sintomi, l’attività motoria rappresenta un elemento chiave nelle strategie di gestione della malattia.

(Adnkronos) – Con l’avanzare dell’età, l’artrosi diventa una delle condizioni più diffuse tra gli over 60, spesso accompagnata da dolore alle articolazioni, rigidità al mattino, difficoltà nei movimenti quotidiani. Eppure, fermarsi non è la soluzione. Anzi, l’attività fisica può diventare una vera alleata per gestire la patologia. "L'attività fisica, definita dall'Oms come una priorità assoluta di salute pubblica, è uno dei principali strumenti per preservare l'autonomia, ridurre il carico delle malattie croniche e potenziare la riserva cognitiva. Chi soffre di patologie croniche può fare attività fisica e i benefici di questa superano di gran lunga i rischi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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