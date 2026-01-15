Meno fondi al cinema da parte della Regione festival e rassegne a rischio Andrea Nobili Avs | Si spegne una parte del proprio futuro

Durante il Consiglio regionale di Ancona, Andrea Nobili di Alleanza Verdi Sinistra ha sollevato preoccupazioni riguardo alla diminuzione dei fondi destinati al cinema, ai festival e alle rassegne culturali. La riduzione delle risorse rischia di compromettere la vitalità di queste iniziative, mettendo a rischio il futuro di un settore fondamentale per la cultura locale. La questione evidenzia l’urgenza di un intervento per tutelare il patrimonio culturale regionale.

ANCONA – Nel corso del Consiglio regionale di martedì 13 gennaio il capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra Andrea Nobili ha presentato un’interrogazione per chiedere risposte sull’ammanco previsto nel prospetto di bilancio relativamente al settore della cultura e ancor più nello specifico in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: Carlo Verdone chiude la Festa della Cinema di Roma: "Quando sentirò meno l'affetto del pubblico mi farò da parte"

Leggi anche: La sinistra si confronta tra analisi e prospettive future in "C'è vita su Marte?". Un evento organizzato da Andrea Nobili (Avs)

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

I colleghi del padre di Leonardo Bove si mobilitano per aiutarlo: la raccolta fondi e l'appello di Caterina Balivo; Leonardo Bove, raccolti 60mila euro: il 16enne milanese è ricoverato a Zurigo.

Fresi, con i tagli ai fondi rischia di sparire il cinema più fragile e libero - (di Francesca Pierleoni) Per Stefano Fresi indagare sui misteri, dalle tre nuove storie de I delitti del Barlume, su Sky Cinema e in streaming solo su Now il 5, 12 e 19 gennaio, a Kostas (di cui è in ... ansa.it

La ricchezza degli italiani vola a 6.150 miliardi: meno liquidità, più azioni e fondi. Ecco come cambiano i portafogli grazie alla stabilità del governo Meloni facebook

A un anno dalla scadenza del PNRR, meno di un terzo dei progetti assegnati agli enti locali sono stati completati, meno del 60 per cento dei fondi è stato impegnato. I ritardi si fanno meno consistenti, ma restano. Eccome. x.com