Durante il viaggio della missione Artemis II, la squadra ha dedicato una parte della superficie lunare alla moglie del comandante Reid Wiseman, chiamando quella zona “Carrol Crater”. La missione della Nasa mira a spingere oltre i limiti umani nello spazio, raggiungendo nuove frontiere. Tuttavia, in mezzo a queste imprese, c’è stato anche un momento di ricordo personale che ha coinvolto l’equipaggio.

È un viaggio scientifico, è stata raggiunta una nuova frontiera, ma la missione Artemis II. Durante il viaggio della missione Nasa, che ha portato esseri umani più lontano dalla Terra di quanto sia mai accaduto, c’è stato un momento di pausa carico di significato umano oltre che scientifico. Gli astronauti, in rotta verso il loro flyby lunare, hanno scelto di dedicare un cratere senza nome sulla Luna a Carroll Wiseman, scomparsa nel 2020 a soli 46 anni. Carroll, infermiera pediatrica e moglie del comandante della missione Reid Wiseman, rappresenta una figura centrale nella storia personale dell’equipaggio. Secondo quanto riportato dal The New York Times, quando le fu diagnosticato un tumore, Wiseman era pronto ad abbandonare il sogno di diventare astronauta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Carrol Crater”, l’equipaggio di Artemis II dedica una porzione della Luna alla moglie del comandante Reid Wiseman

Artemis II, al via il conto alla rovescia della missione Nasa: Wiseman, Glover, Koch e Hansen verso la LunaMancano solo pochi giorni al lancio di Artemis II, la prima missione della Nasa con equipaggio verso della Luna.

Artemis II, alla scoperta dell'equipaggio NASA che viaggerà verso la lunaIl lancio della missione Artemis II è previsto per le 18:24 del 1° aprile in Florida, corrispondenti alle 00:24 del 2 aprile in Italia.