La missione Artemis II ha condiviso alcune immagini spettacolari della Luna, catturate durante le fasi di preparazione. La Nasa ha reso pubblici questi scatti, che ora vengono diffusi attraverso vari canali, tra cui anche il nostro. Le foto mostrano dettagli della superficie lunare e sono state realizzate nel corso delle operazioni di avvicinamento. Attualmente, sono in corso i preparativi finali per il lancio e l’ammaraggio previsto in futuro.

Ha scattato magnifiche foto della Luna, la missione Artemis II. Che la Nasa ha diffuso e che Firenze Post propone ai propri. Intanto nella capsula Orion ‘Integrity’ è iniziato l’ottavo giorno della missione Artemis II: l’equipaggio si è svegliato sulle note di ‘Under pressure’ dei Queen e David Bowie, a una distanza di circa 322.247 chilometri dalla Terra e a circa 134.430 chilometri dalla Luna. Lo rende noto l’ultimo aggiornamento diffuso dalla Nasa. Nelle prossime ore, gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen completeranno la loro sessione giornaliera di esercizi con il volano, come parte delprogramma di allenamento della missione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Luna: le magnifiche foto di Artemis II. Che comincia i preparativi per l’ammaraggio

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