A quarantacinque secoli dalla scomparsa, i Musei Capitolini di Roma presentano una mostra dedicata a Giorgio Vasari. L’esposizione si concentra sugli anni trascorsi dall’artista nella capitale, offrendo una panoramica delle opere e dei documenti che testimoniano il suo periodo romano. La mostra permette ai visitatori di approfondire il legame tra Vasari e la città, attraverso una selezione di materiali esposti nelle sale museali.

Arte. I Musei Capitolini di Roma ospitano una mostra dedicata a Giorgio Vasari a 450 anni dalla morte, focalizzata sui suoi anni romani. Servizio di Caterina Dall’Olio. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Cultura: da marzo la mostra “Vasari e Roma” ospitata ai Musei CapitoliniRoma celebra Giorgio Vasari con la mostra "Vasari e Roma", esplorando il suo legame con la città eterna e la sua carriera artistica.

Arte, il Vasari ai Musei Capitolini a 450 anni dalla morte

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