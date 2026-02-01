Tradimenti e perdono a C’è posta per te Maria De Filippi avverte Antonino | Se lo rifai ti metto su Witty

Sabato sera, su Canale 5, la puntata di C’è Posta per Te si è aperta con una storia che ha fatto discutere. Antonino e Micaela, una coppia siciliana, hanno raccontato una lunga serie di tradimenti che ha messo in crisi il loro rapporto. Maria De Filippi ha avvertito Antonino: se dovesse rifarlo, lo metterà in lista su Witty. La puntata si è subito fatta accendere dalle emozioni e dai confronti, tra speranze di perdono e minacce di rottura.

Tradimenti seriali e redenzione televisiva. La puntata di sabato 31 gennaio di C'è Posta per Te si è aperta con una storia destinata a dividere pubblico e social: quella di Antonino e Micaela, una coppia siciliana travolta da una lunga sequenza di tradimenti. Antonino ha tradito la moglie quattro volte in un anno e mezzo, sempre con la stessa donna, anche durante la gravidanza del secondo figlio. Una vicenda che sembra costruita come un manuale del tradimento reiterato, ma che si consuma in prima serata sotto gli occhi di milioni di spettatori. Arriva in studio con il solito copione del pentito: ammissioni, promesse, lacrime.

