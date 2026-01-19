Da lui ho ricevuto solo scorrettezze però pazienza la rabbia non fa bene Non abbiamo un buon rapporto ma gli auguro successo | il duro sfogo di Al Bano contro Carlo Conti

Al Bano ha espresso commenti critici nei confronti di Carlo Conti, evidenziando una relazione difficile e delusioni recenti. La sua frustrazione riguarda l’assenza di partecipazione al Festival di Sanremo, con dichiarazioni che riflettono un rapporto complicato e distanziato. In questa intervista, il cantante sottolinea l’importanza di mantenere rispetto e di augurare il meglio anche a chi ha deluso.

Ad Al Bano proprio non è andata giù. La sua distanza dal Festival negli ultimi anni, se non come ospite, ha suscitato reazioni piccate e dichiarazioni molto critiche, prima destinate ad Amadeus e dallo scorso anno al direttore artistico Carlo Conti. Dopo quindici partecipazioni ribadisce di aver chiuso con Sanremo: “Nel 2017 mi cacciarono la prima sera, avevo una canzone meravigliosa. Ora basta, non propongo più niente”. E mette nel mirino il conduttore toscano: “ Da lui ho ricevuto solo scorrettezze però pazienza, la rabbia non fa bene. Non abbiamo un buon rapporto, ma siccome soffro di sanremite acuta lo guarderò e gli auguro un grandissimo successo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Al Bano su tutte le furie: "Romina? Sputa nel piatto in cui mangia, ha guadagnato bei soldi. Da Conti sole scorrettezze, non abbiamo un bel rapporto"

Al Bano ha espresso dure critiche nei confronti di Romina Power, commentando il loro rapporto e le recenti polemiche. Dopo le dichiarazioni di Loredana Lecciso e Romina, anche Al Bano interviene, evidenziando tensioni legate al passato e alle dinamiche della loro relazione. Questa vicenda riflette la complessità delle relazioni pubbliche e private tra i protagonisti dello spettacolo italiano.

