Gli Australian Open 2026 si vedranno in tv in chiaro ma solo due turni | arriva la conferma ufficiale

Gli Australian Open 2026 saranno visibili in chiaro in Italia, ma solo per due turni. La conferma ufficiale ha chiarito questa limitazione, lasciando alcune questioni aperte sulla copertura completa del torneo. È importante conoscere i dettagli per pianificare la visione e seguire gli appuntamenti principali di questo evento tennistico. Di seguito, le informazioni aggiornate sulla trasmissione in Italia.

Novità per quanto riguarda la copertura degli Australian Open 2026 sul panorama televisivo italiano. O forse no. O meglio, dipende. Sarà la presenza italiana la discriminante legata alla possibile trasmissione del primo Slam dell'anno sui nostri schermi televisivi. Un fatto, questo, che è cambiato drasticamente con l'uscita di Eurosport dal pacchetto Sky (il che, fra l'altro, ne impedisce la rilevazione Auditel). Sfogliando con attenzione il listino di Discovery Media recentemente pubblicato, infatti, si scopre una pagina tutta particolare: quella legata proprio allo Slam di Melbourne. Oltre alla citazione del successo di ascolti della finale 2025 Sinner-Zverev, si evidenzia come, in caso di presenza di italiani o italiane in semifinale e in finale, la trasmissione in chiaro sul canale Nove sarà garantita.

