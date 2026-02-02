Meriti di bellezza, il brand statunitense Merit sbarca in Italia con una nuova filosofia di skincare. La sua idea si basa su prodotti più semplici, più funzionali e più efficaci, pensati per chi ha poco tempo. Arrivano in Italia con la promessa di una routine di cinque minuti, facile da seguire e che promette risultati visibili in poco tempo. Merit punta sulla semplicità come gesto rivoluzionario nel mondo della cosmetica.

Il brand beauty statunitense che ha scelto la semplicità come gesto rivoluzionario e che oggi porta in Italia la sua five minute routine. C’è una domanda che, negli ultimi anni, molte persone hanno iniziato a porsi davanti allo specchio. Quanto tempo voglio davvero dedicare alla mia beauty routine e, soprattutto, come voglio sentirmi mentre lo faccio.? È da questa riflessione sempre più diffusa che nasce MERIT, il brand beauty statunitense che il 10 febbraio debutta ufficialmente in Italia. Non si tratta di un semplice lancio, ma dell’arrivo di una filosofia che ha saputo intercettare un cambiamento profondo nel modo di intendere la bellezza. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - MERIT arriva in Italia con una nuova idea di skincare: più snella, più funzionale, più performante.

