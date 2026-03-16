Sciatunostro il nuovo film di Leandro Picarella debutta in città con il cast

In Sicilia, nella città dei Templi, debutta il nuovo film del regista agrigentino Leandro Picarella. Il film, intitolato “Sciatunostro”, sarà presentato con un cast di attori locali e inizierà un tour di anteprime che toccherà diverse città dell’isola. La proiezione inaugurerà un percorso di visibilità per il film e per i protagonisti coinvolti.

Il regista agrigentino inaugura in Sicilia il tour di anteprime del suo nuovo lungometraggio girato a Linosa: appuntamento al cinema Ciak prima dell’uscita nazionale Partirà dalla città dei Templi il tour di anteprime in Sicilia di “Sciatunostro”, il nuovo film del regista agrigentino Leandro Picarella. La prima proiezione è in programma giovedì 19 marzo alle 20,30 al Cinema Ciak, alla presenza del cast e del regista che incontrerà il pubblico in sala. Il film, prodotto da Qoomoon con Rai Cinema e distribuito da PostMov, ha già fatto il suo debutto alla Festa del cinema di Roma e arriverà nelle sale di tutta Italia dal 9 aprile. Dopo l’anteprima agrigentina il tour proseguirà a Palermo il 24 marzo al cinema Rouge et Noir. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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