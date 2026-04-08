Olly Riva e il progetto Divo sbarcano all' Arilica Festival di Peschiera del Garda

All'Arilica Festival di Peschiera del Garda, in corso fino al 24 maggio 2026, si sono svolti numerosi eventi che hanno registrato il tutto esaurito. Tra le presenze, Olly Riva ha presentato il progetto Divo, attirando l'attenzione del pubblico presente. La manifestazione, dedicata alla cultura, ha visto una partecipazione elevata di visitatori e appassionati.

Grande successo per Arilica, il Festival della Cultura ospitato a Peschiera del Garda fino al 24 maggio 2026, che ha fatto registrare il sold out in tutti gli eventi in programma. «Tutte le serate previste in programma, siano state performance, concerti o inaugurazioni - afferma il direttore. 🔗 Leggi su Veronasera.it A Peschiera del Garda 500mila euro per il nuovo museo della cittàIl polo culturale nascerà all'interno dell'ex caserma La Rocca e aprirà entro il 2027 per celebrare il decennale del riconoscimento Unesco Peschiera... Uomo ricercato viene arrestato dalla polfer in stazione a Peschiera del GardaAlla stazione ferroviaria di Peschiera del Garda, un controllo di routine si è trasformato in un arresto. Argomenti più discussi: Musica e impegno civile. Il Tambourine senza sconti; Pasqua e Pasquetta di concerti nell’isola: da Fedez e Michielin a Mario Venuti, Sfera Ebbasta e The Kolors – Ecco tutti gli appuntamenti. Olly, la dieta, il controllo dello staff e la dismorfia: Non mi piacevoIl cambiamento di Olly tra dimagrimento e nuove abitudini: dalla difficoltà con il proprio corpo alla ricerca di equilibrio tra benessere, disciplina e immagine pubblica ... dilei.it Olly, chi è?/ Il ritorno a Sanremo da vincitore in carica: Anno magico non replicabile. I miei genitori…Olly torna all’Ariston da vincitore in carica, pronto ad aprire Sanremo 2026 dopo un anno straordinario e magico ma difficile da replicare Olly si appresta ad aprire Sanremo 2026, da vincitore in ... ilsussidiario.net Mercoledì 8 Aprile - @languagenights.varese, le uniche serate linguistiche in città: informali, inclusive e gratuite! 21:00 INGRESSO LIBERO Giovedì 8 Aprile - TUMIJAMMY VOL. 7 Dalle 21:00 Ingresso libero Venerd’ 9 Aprile OLLY RIVA Li - facebook.com facebook