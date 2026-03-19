A Portici, nel Napoletano, il Campo Largo si presenta senza il sostegno del Partito Democratico, che invece collabora con l’ex sindaco ora in giunta con Roberto Fico. La coalizione locale sembra in crisi, seguendo il modello di quanto avvenuto a Salerno, dove le alleanze si sono sfilate già in fase iniziale. La situazione riflette le tensioni tra i diversi candidati e le forze politiche coinvolte.

Dopo il caso Salerno, esplode il caso Portici (Napoli). Sono le città campane dove il Campo Largo dell’elezione di Roberto Fico sta abortendo in partenza. A Salerno c’è Vincenzo De Luca che corre da solo e contro tutto e tutti, contro Pd e M5s e l’universo mondo. A Portici da poche ore è ufficiale la candidatura a sindaco di Fernando Farroni, il renziano leader di una coalizione che spazia da Casa Riformista ad Avs a Mastella ai Cinque Stelle, fino ai socialisti e a diverse civiche. Dove però manca il Pd dell’ex senatore Vincenzo Cuomo, il sindaco di quattro mandati a Portici, che nel 2022 fu eletto con percentuali da regime comunista e ora aspira a scegliersi il successore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Campo Largo nasce monco del Pd anche a Portici (Napoli). Coalizione in rotta con l’ex sindaco dem ora in giunta con Fico

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