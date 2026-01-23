In vista delle elezioni provinciali di fine febbraio, si delinea un nuovo spazio politico alternativo al PD, con quattro sindaci che si candidano. Il percorso nel cosiddetto campo largo prosegue, mantenendo un profilo discreto ma costante. Il lavoro di consolidamento e dialogo tra le parti continua sotto traccia, con l’obiettivo di definire un fronte unitario e condiviso per le sfide future.

Tempo di lettura: 2 minuti Sottotraccia, ma non troppo. Il lavoro nel cosiddetto campo largo verso le Elezioni provinciali di fine febbraio continua. E qualche tassello, ormai, sembra andare al suo posto. Stando alle indiscrezioni raccolte, sarebbe in via di definizione una lista che metterebbe insieme Avanti-PSI, AVS, A Testa Alta, Movimento 5 Stelle e Casa Riformista. Un perimetro politico che guarda al centrosinistra, ma senza passare dal portone principale. All’ultimo incontro, sempre secondo quanto trapela, avrebbero preso parte anche esponenti dell’area dei dissidenti del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Provinciali, prende forma il campo largo alternativo al PD: quattro sindaci in campo

