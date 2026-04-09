Arianna Fontana, nota atleta italiana di short track, è spesso associata a medaglie e record nelle competizioni internazionali. Tuttavia, tra i bambini della quinta elementare di Ponte, rappresenta molto di più. Per loro, è un esempio di determinazione e successo, un volto che trasmette allegria e ispirazione. La sua presenza, anche attraverso immagini e interviste, affascina i più giovani e rende il suo nome familiare tra le nuove generazioni.

Quando parliamo di campioni, pensiamo subito a medaglie, podi, bandiere e gare da brivido. Ma per noi, bambini della quinta elementare di Ponte, Arianna Fontana non è solo una campionessa di pattinaggio: è un faro, un sorriso che illumina le nostre giornate. “È incredibile!” esclama Emma, mentre sfoglia le foto di Arianna in azione. “Quando corre sul ghiaccio, sembra volare, e noi voliamo con lei con la fantasia.” I nostri quaderni sono pieni di disegni: Arianna con il casco colorato, Arianna che taglia il traguardo, Arianna che abbraccia i compagni di squadra. Per noi, non è solo una sportiva: è una compagna invisibile che ci insegna a credere nei nostri sogni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arianna Fontana, una stella vista dai bambini

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