11 02 – Macron | L’Europa sia una potenza o scompare – AI i bambini temono di diventare pigri – Arianna Fontana sempre più nella storia

Il presidente francese Macron torna a parlare forte e chiaro, chiedendo all’Europa di diventare una potenza. In vista del prossimo vertice, ha detto che se non si fa sentire, rischia di scomparire. La sua presa di posizione mira a rafforzare l’unità tra i paesi europei, mentre l’Italia e la Germania sono chiamate a rispondere. Intanto, tra le notizie più leggere, i bambini si preoccupano di diventare pigri a causa dell’intelligenza artificiale, e Arianna Fontana si avvicina a un altro record nella sua carriera.

Macron prova a riprendersi la scena sull’asse italo-tedesco in vista del vertice: “L’Europa sia una potenza o scompare”. È scontro Parigi-Berlino sul debito, il “buy European” e le riforme. Intelligenza artificiale, i bambini italiani temono di “diventare pigri”. Il report di Eu Kids Online fotografa il rapporto non semplice dei minori italiani con l’intelligenza artificiale. Arianna Fontana sempre più nella storia dello sport italiano, conquista la 12esima medaglia olimpica e punta al primato assoluto del mito Mangiarotti. “Per ora non ci penso”, dice la 35enne dopo l’oro nella staffetta mista di short track. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 11/02 – Macron: “L’Europa sia una potenza o scompare” – AI, i bambini temono di “diventare pigri” – Arianna Fontana sempre più nella storia Approfondimenti su Europa Potenza Intelligenza artificiale, i bambini italiani temono di “diventare pigri” I bambini italiani si mostrano preoccupati per l’uso dell’intelligenza artificiale. Arianna Fontana a Milano Cortina 2026 può diventare l’azzurra più vincente della storia olimpica: cosa aspettarsi #Arianna-Fontana-Milano-Cortina 2026 || Arianna Fontana si avvicina a un traguardo storico ai Giochi di Milano-Cortina 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Europa Potenza Argomenti discussi: L’asse non regge più, gli eurobond di Macron bocciati da Berlino; Difendiamo il consumo moderato di vino: parola del Presidente francese, Emmanuel Macron; La sfida di Macron: Debito comune UE o saremo spazzati via; Macron assente alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026. L'Eliseo: Non vuole sedersi accanto a JD Vance? Impegni pregressi. La ricetta di Macron per rilanciare l'Europa, altrimenti sarà spazzata viaIn vista dell’importante riunione di giovedì prossimo a Bruxelles, il presidente francese Emmanuel Macron lancia un appello per rafforzare l’Unione europea, puntando su maggiori investimenti grazie a ... tg.la7.it 'Il caccia franco-tedesco al collasso', i timori di MacronL'avveniristico progetto franco-tedesco di caccia di sesta generazione, lanciato nel 2017 da Emmanuel Macron e Angela Merkel per rafforzare la difesa europea, è sull'orlo del collasso, sull'onda cre ... ansa.it L'oro olimpico individuale è un tabù per gli alfieri azzurri. Solo Arianna Fontana ha spezzato l’incantesimo e vuole provarci di nuovo dopo l’oro nella staffetta mista di short track: https://fanpa.ge/vXmYO - facebook.com facebook LIVING LE6END Arianna Fontana, con l'oro nella staffetta di short track, è diventata la prima donna nella storia delle Olimpiadi invernali a conquistare almeno una medaglia in sei edizioni diverse dei Giochi #MilanoCortina2026 #Olimpiadi x.com

