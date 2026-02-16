Arianna Fontana | Sorrido per non piangere ero lanciata verso una medaglia

Arianna Fontana si sente triste perché non è riuscita a salire sul podio nei 1000 metri femminili dello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, nonostante fosse molto vicina alla medaglia. Durante la gara, l’atleta azzurra ha combattuto con determinazione, ma alla fine si è fermata a pochi centesimi dal podio. La distanza tra lei e l’oro si è ridotta solo negli ultimi giri, e la delusione si legge nel suo volto. È un risultato che la lascia con un pizzico di amarezza, anche se resta una delle più medagliate nella storia dei Giochi italiani.

L’ azzurra Arianna Fontana chiude ai piedi del podio nei 1000 metri femminili dello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e manca il sorpasso ai danni di Edoardo Mangiarotti quale italiano più medagliato nella storia dei Giochi (al momento 13 podi a testa). A fine gara l’azzurra in zona mista non nasconde la delusione per una gara che stava gestendo bene, nella quale le sue possibilità sono state inficiate da un contatto con un’avversaria: “ Sorrido per non piangere, sono tanto arrabbiata: ero lanciata verso una medaglia “. L’italiana è visibilmente contrariata per quanto accaduto, ma guarda già alla prossima gara per incanalare in maniera corretta queste emozioni negative: “ Sono molto arrabbiata per il contatto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Arianna Fontana: “Sorrido per non piangere, ero lanciata verso una medaglia” Olimpiadi, Arianna Fontana è argento nei 500 metri: è la 13esima medaglia Arianna Fontana sale sul podio alle Olimpiadi, conquistando l’argento nei 500 metri. Oro Italia in staffetta mista di short track, 12^ medaglia per Arianna Fontana A Milano-Cortina, gli azzurri dello short track tornano a salire sul podio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Arianna Fontana, sorriso da record: Qualcosa di unico…. Arianna Fontana quarta nei 1000 metri: fatale il contatto con la cinese Gong Li, sfugge per un soffio il record di medaglieLa campionessa italiana chiude al quarto posto nella finale di short track a Milano-Cortina 2026. Restano altre due occasioni per la storia. ilfattoquotidiano.it Diretta Arianna Fontana/ 1000 m short track: amaro quarto posto! Oro Velzeboer (Olimpiadi 2026, 16 febbraio)Diretta Arianna Fontana 1000 metri short track Olimpiadi 2026: quarto posto per l'azzurra, medaglia d'oro a Xandra Velzeboer. ilsussidiario.net Short track, sfuma la medaglia nei 1000m per Arianna Fontana: l’azzurra termina quarta. Vittoria per l’olandese Velzeboer - facebook.com facebook ED È FINALEEEEEEEEEE Arianna Fontana va a giocarsi un’altra medagliaaaaaaaaaaa! La nostra campionessa di short track va fino in fondo nei 1000 metri! Appuntamento alle 12.47, appuntamento con la storiaaaaaaaaaaaa #ItaliaTeam #Milano x.com