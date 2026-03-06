LIVE SF – Tutto pronto per la cerimonia d’apertura all’Arena di Verona

All’Arena di Verona è stata allestita in modo da accogliere la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. La struttura è pronta per ospitare gli atleti e il pubblico presente alla manifestazione. La cerimonia inizierà nelle prossime ore e sarà trasmessa in diretta. Sono stati predisposti tutti gli elementi necessari per il suo svolgimento.

20.03 – È cominciata la cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. All'Arena di Verona è tutto pronto per la cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. LE DATE – La 14ª edizione dei Giochi paralimpici invernali si svolgerà dal 6 al 15 marzo nelle sedi di Milano, Cortina d'Ampezzo e Val di Fiemme.