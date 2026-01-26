Arcella Wake Up | associazioni e cobas a confronto nella Casa di Quartiere

Il prossimo 27 gennaio alle 20:30 presso la Casa di Quartiere Arcella si terrà un incontro di confronto tra le realtà sociali, i Cobas e le associazioni locali. L'iniziativa, intitolata

Martedì 27 gennaio, alle 20:30 presso la Casa di Quartiere Arcella ci sarà un momento di confronto tra realtà sociali, cobas e associazioni. Tra i temi che saranno affrontati quello di organizzare l'accoglienza per persone senza fissa dimora, per proporre soluzioni a situazioni di marginalità sociale, di dipendenze e di disagio giovanile. «Grande attenzione poi a tutti quei fenomeni sociali complessi che vengono usati strumentalmente per imporre zone rosse e restrizioni dei diritti non siano solo questioni per “addetti ai lavori”, ma debbano essere oggetto di un confronto cittadino approfondito e critico», sottolineano gli organizzatori.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

ARCELLA WAKE UP! Martedì 27 gennaio, ore 20:30 - Casa di Quartiere (viale Arcella 23) Come realtà sociali, associazioni, cooperative, gruppi informali che vivono il quartiere Arcella e non solo, sentiamo la necessità di ritrovarci in un momento pubblic - facebook.com facebook