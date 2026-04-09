A Barzanò, durante il mese di aprile, si terranno due mostre dedicate all’arte, con protagonisti Filippo Brunello ed Elena Morlacchi. Le esposizioni saranno accompagnate da un laboratorio dedicato ai bambini, offrendo l’opportunità di partecipare attivamente alle attività artistiche. La manifestazione si inserisce nel calendario di Aprile Arte, un evento che coinvolge diversi spazi culturali del paese.

Filippo Brunello ed Elena Morlacchi: sono i protagonisti delle due prossime mostre organizzate in occasione di Aprile Arte a Barzanò, affiancate da un laboratorio per bambini. A partire da sabato 11 aprile, la Canonica di San Salvatore si prepara a ospitare "Il colore delle parole. Illustrazioni e altre avventure", personale dell’artista e illustratore Filippo Brunello. Fino a domenica 19 aprile, saranno esposte opere che abbracciano l’intera attività di illustratore ma anche di artista: dagli albi ai dipinti di grandi dimensioni, fino alle tavole originali realizzate per libri e calendari. Dal 1989 Filippo Brunello si occupa soprattutto – ma non solo - di illustrazione per l’infanzia, e le sue tavole sono state selezionate in alcune importanti mostre e concorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aprile Arte a Barzanò con Brunello e Morlacchi

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